Alanya'da yol kenarında cesedini bulmuşlardı! Yeni bir gelişme yaşandı

EDİNİLEN bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Türkler Mahallesi, Kargı Mevkii’ndeki yol kenarında genç bir kızın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede genç kızın öldüğü tespit edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen genç kızın cesedi Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Bugün ise genç kızın ölümüyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, “Sahilde toplandık alkol aldık. Dönerken aracımızla yolda ilerlerken farkında olmadan bir

şeye çarptık ve korkarak olay yerinden uzaklaştık” dedikleri öğrendi. Öte yandan hayatını kaybeden genç kızın ise Türkler, Kargıçayı Mevkii’nde bir otelde çalıştığı öğrenildi. Genç kızın kesin ölüm nedeni, adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak.