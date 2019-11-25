Alanya'da yine motosiklet, yine feci kaza
Sabaha karşı meydana gelen feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
ASAYİŞ 25.11.2019, 22:23 25.11.2019, 23:17
ALANYA'DA gece saat 04.00 sıralarında Ahmet Tokuş Bulvarı, Alanya Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında bir kaza meydana geldi. Feci kazada Mahir B. yönetimindeki 07 CPLU 11 plakalı otomobil ve Doğukan Arif Atay yönetimindeki 07 HLL 81 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Atay ağır yaralı olarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sosyal medyada kaza fotoğrafını paylaşan Mehmet Kalan adlı vatandaş, kazaya ilişkin bilgi verdikten sonra "Bu kazalar sonrası motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olmalarını ve bu kazalardan ders almalarını tavsiye ediyorum. Yaralı arkadaşa Allah'tan acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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