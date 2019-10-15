Alanya'da yine boğulma vakası! Alman turist hayatını kaybetti

Mehmet AL

OKURCALAR Mahallesi'nde tatil yapan Alman turist, dün öğlen saatlerinde yüzmek için otelin bulunduğu sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Alman turisti görenler, yüzerek yaşlı adamınyardıma gitti. Georg kıyıya çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Georg, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Georg'e kurtarılamadı. Alman tatilcinin cansız bedeni, Alanya Cumhuriyet Savcılığınca incelendikten sonra Georg'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.