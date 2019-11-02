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Alanya'da yılın davası görüldü: Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis!

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Gazipaşa'da muzik sesi yüzünden oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba Fevzi Sönmez'e 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' verildi.

ASAYİŞ 02.11.2019, 16:13 02.11.2019, 16:22
Alanya'da yılın davası görüldü: Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis!
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Mehmet AL - ÖZEL HABER
ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen karar duruşmasına tutuklu baba Fevzi Sönmez ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede sanık baba Fevzi Sönmez yaptığı savunmasında, 'Mütaalayı kabul etmiyorum. Önceki savunmamda tüfeğin oğlanın elinde olduğunu söylemiştim, sakatlık çıkmasın diye benim elime geçti. Bir kaç metre geriye düştüm o sırada tüfek patladı. Bilerek yapmadım, kazayla oldu. Savunmalarımı esasa ilişkin savunmam olarak tekrar ederim.' dedi.
BABANIN SON SÖZÜ
Sanık baba Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetine son söz olarak, 'Önceki savunmalarımı tekrarlarım, olay kaza ile meydana gelmiştir. Tahliyemi ve beraatimi isterim.' dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Mahkeme heyeti sanık baba Fevzi Sönmez'in isnat olunan nitelikli kasten öldürme suçunu işlediği sabit görülmekle, sanığın mahkemece sabit görülen alt soya karşı kasten öldürme eylemine uyan TCK'nın 82-1-d maddesi uyarınca 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkemeye tutuklu getirilen baba Fevzi Sönmez görülen karar duruşmasının ardından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
19 Şubat günü Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi'nde gece 23.30 sıralarında 75 yaşındaki Fevzi Sönmez, birlikte yaşadığı oğlu 40 yaşındaki Orhan Sönmez.'den müziğin sesini kısmasını istedi. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi Sönmez. evde bulunan pompalı tüfeği alıp oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan Sönmez kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı Orhan Sönmez.'i Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Orhan Sönmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Fevzi Sönmez ise gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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