Alanya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yılbaşı öncesi.ihbar üzerine iki eve yaptıkları baskında, Dinek Mahallesindeki evde 3 litre ve Güllerpınarı Mahallesindeki evde ise 1 Litre Kaçak/Sahte içki ele geçirilirken evde yakalanan toplam : 4 litre Kaçak/ sahte içkiye el konuldu,

Kaçak/ Sahte içkiyle yakalanan şüpheliler R.O ve A.E Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

2 şüpheliler R.O ve A.E ,emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Alanya Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.