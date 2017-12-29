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Alanya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri iki ayrı eve yaptıkları operasyonda Kaçak/ Sahte içkiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Alanya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri iki ayrı eve yaptıkları operasyonda Kaçak/ Sahte içkiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

29 Aralık 2017 Cuma 13:39
Alanya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yılbaşı öncesi.ihbar üzerine iki eve yaptıkları baskında, Dinek Mahallesindeki evde 3 litre ve Güllerpınarı Mahallesindeki evde ise 1 Litre Kaçak/Sahte içki ele geçirilirken evde yakalanan toplam : 4 litre Kaçak/ sahte içkiye el konuldu,  
Kaçak/ Sahte içkiyle yakalanan şüpheliler R.O ve A.E Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.
2 şüpheliler  R.O ve A.E ,emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Alanya Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.

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Alanya İlçe Emniyet MüdürlüğüYılbaşıSahte IçkiOperasyon
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