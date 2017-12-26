Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın’ın da katıldığı denetimlerde müdürlüğe yeni alınan infrared ve batırmalı tip termometre ile kızartma yağı ölçüm cihazları kullanıldı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı çevre, gıda ve hijyen ekibi, vatandaşın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmesini sağlamak için rutin denetimlerin yanında tatlı ve pasta imalat sektöründeki denetimlerini artırdı. Denetim hakkında bir açıklama yapan Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Yeni alınan cihazlarla ekiplerimizin donanımını artırarak hızlı, güvenilir ve net sonuçlara ulaşarak, halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlıyoruz. Halkımızın her zaman taze ve hijyenik ürünlere ulaşmasını sağlamak için yeni ekipmanlarla hızlı ve güvenilir veriler elde ederek denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.