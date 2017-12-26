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Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim

Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı öncesi tatlı, pasta ve unlu mamuller imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı 

Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim

Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı öncesi tatlı, pasta ve unlu mamuller imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı 

26 Aralık 2017 Salı 16:45
Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim
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Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın’ın da katıldığı denetimlerde müdürlüğe yeni alınan infrared ve batırmalı tip termometre ile kızartma yağı ölçüm cihazları kullanıldı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı çevre, gıda ve hijyen ekibi, vatandaşın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmesini sağlamak için rutin denetimlerin yanında tatlı ve pasta imalat sektöründeki denetimlerini artırdı. Denetim hakkında bir açıklama yapan Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Yeni alınan cihazlarla ekiplerimizin donanımını artırarak hızlı, güvenilir ve net sonuçlara ulaşarak, halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlıyoruz. Halkımızın her zaman taze ve hijyenik ürünlere ulaşmasını sağlamak için yeni ekipmanlarla hızlı ve güvenilir veriler elde ederek denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaZabıta Müdürlüğü
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