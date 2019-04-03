-Mehmet AL
ALANYA'NIN Saray Mahallesi, Sugözü Caddesi'nde 2017 tarihinde yılbaşı gecesi tartıştığı Ramazan Yiğit'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan, 22 Ocak 2018 tarihinde Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında cinayetten müebbet hapis cezası alan fakat mahkemeye katılmayan firari Müslüm Mert S., Zeytinköy'de uyuşturucu satın alırken Antalya narkotik ekiplerince yakalandı. Üstünde başkasına ait kimlik çıkan ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri incelemede alınan parmak izinde Alanya'da işlediği cinayet suçundan müebbet cezasıyla arandığının tespit edilen zanlı Mert S., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Emniyette ifadesi alınan zanlı Müslüm Mert S.,cinayet suçundan kesinleşmiş müebbet cezasından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Alanya'da yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Antalya'da suçüstü yakalandı
Alanya'da cinayet suçundan müebbet hapis cezası ile aranan firari zanlı Antalya Zeytinköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu satın alırken suç üstü yakalandı
-Mehmet AL