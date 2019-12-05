Alanya'da yerleşik olarak yaşayan İsveçli turist hayatını kaybetti

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde kardeşiyle birlikte yerleşik olarak yaşayan İsveç vatandaşı Raymond Saednia(45)

evde rahatsızlanınca kardeşi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri eve geldiğinde İsveçli turistin öldüğü tespit etti. Polis ekiplerine haber verilmesiyle İsveçli turist Saednia'nın cesedi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığınca Raymond Saednia'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.