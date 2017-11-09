Alanya'da yerleşik Alman ölü bulundu

AVSALLAR Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan 62 yaşındaki Alman Heınz Peter Kurte evinden çıkmayınca apartman sakinleri Jandarmaya haber verdi. Avsallar Jandarma ekipleri nöbetçi Savcılıktan aldıkları talimatla çilingir vasıtasıyla eve girdi.Jandarma salonda Kurte 'nin cansız bedenine ulaştı. Kurte'nin şeker hastası olduğu ve Alkol aldığı tespit edildi.Cumhuriyet Savcılıkca incelenen cesed otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.