Alanya'da yerleşik Alman ölü bulundu

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yerleşik yaşayan 69 yaşındaki Alman Manfred Bleckmann evinde ölü bulundu

Alanya'da yerleşik Alman ölü bulundu
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YERLEŞİK Alman’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yerleşik Alman’ın evinden çıkmaması üzerine apartmandaki komşuları jandarmaya haber verdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri nöbetçi savcılıktan aldıkları talimatla çilingir vasıtasıyla eve girdi. Jandarma, yatak odasında Alman Manfred Bleckmann'in cansız bedenine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
 

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 20:39
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