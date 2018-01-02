Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu
3 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
3 Ocak 2018 Antalya -...
Ananas yiyenler yaşadı! Faydaları bitmiyor...
Ananas yiyenler yaşadı!

Alanya'da yeni çevreyolunda feci kaza! 1 ağır yaralı

Alanya'da yeni açılan çevreyolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenciye bir otomobil çarptı

Alanya'da yeni çevreyolunda feci kaza! 1 ağır yaralı

Alanya'da yeni açılan çevreyolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenciye bir otomobil çarptı

02 Ocak 2018 Salı 19:08
Alanya'da yeni çevreyolunda feci kaza! 1 ağır yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza Alanya'da yeni yapılan çevreyolu üzerinde yaşandı. Cikcilli Mehmet Emine Öncü Okulu ile Hacıbaba Mezarlığı mevkileri arasında, okuldan çıkan bir öğrenci karşıya geçmek istersen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza sonrası öğrenci, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken vatandaşlar duruma isyan etti. Herhangi bir önlem olmadığını belirten vatandaşlar şuanki durumun ölümlü kazalara davetiye çıkardığını belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.01.2018 09:20
Anahtar Kelimeler:
112 Acil ServisTrafik KazasıOtomobilAlanyaKazaçevreyolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya yolunda feci kaza: 1 ölü
Alanya yolunda feci kaza: 1 ölü
'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı
'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı
Eski erkek arkadaşı parka çağırdı! Sonrası korkunç...
Eski erkek arkadaşı parka çağırdı! Sonrası korkunç...

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim