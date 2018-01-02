Alanya'da yeni çevreyolunda feci kaza! 1 ağır yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza Alanya'da yeni yapılan çevreyolu üzerinde yaşandı. Cikcilli Mehmet Emine Öncü Okulu ile Hacıbaba Mezarlığı mevkileri arasında, okuldan çıkan bir öğrenci karşıya geçmek istersen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza sonrası öğrenci, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken vatandaşlar duruma isyan etti. Herhangi bir önlem olmadığını belirten vatandaşlar şuanki durumun ölümlü kazalara davetiye çıkardığını belirtti.