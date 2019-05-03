Alanya'da yayaya kamyonet çarptı

Alanya'da meydana gelen kazada Ayşe B'ye kamyonet çarptı. Ayşe B. kazayı hafif yaralı atlattı. 

Alanya'da yayaya kamyonet çarptı
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KAZA Oba Mahallesi, Fidanlık Caddesi üzerinde meydana geldi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan eczaneden çıkan Ayşe B., kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından yola çıkınca Adnan D. idaresindeki kamyonet çarptı. Yayayı son anda fark eden araç sürücüsü frene basmasına rağmen kazaya engel olamadı. Kazada yaralanan Ayşe B., ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayı hafif yaralarla atlatan Ayşe B., tedbir amaçlı bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Adnan D. ise hastane jandarmasına ifade verdi.

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