Alanya'da yaşlı kadından 3 gündür haber alınamıyor

EDİNİLEN bilgiye göre Cuma günü kimseye görünmeden evden çıkan 84 yaşındaki Rabia Şahiner, son olarak yaşadığı mahallede görüldü. Şahiner’in evde olmadığını fark eden yakınları arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekiplerine de Şahiner için ‘Kayıp’ başvurusunda bulunan yakınları, Şahiner’i görevlerin kolluk kuvvetlerine haber vermelerini, kendilerine ise 05315111069 nolu telefondan ulaşabileceklerini söylediler.
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