EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tek başına yaşadığı apartman dairesinde dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, düştüğü yerden bir türlü kalkamadı. 112 Acil Yardım Hattı’nı arayan yaşlı kadın için kurtarma operasyonu düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü, Mahmutlar Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonda yaşlı kadının evine balkon kapısından girilerek müdahale edildi.
Alanya'da yaşlı kadın için seferber oldular
Alanya’da evinde düşen ve düştüğü yerden bir türlü kalkamayan yaşlı kadın, 112’yi arayarak yardım istedi. Yaşlı kadın için kurtarma operasyonu düzenlendi
EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tek başına yaşadığı apartman dairesinde dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, düştüğü yerden bir türlü kalkamadı. 112 Acil Yardım Hattı’nı arayan yaşlı kadın için kurtarma operasyonu düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü, Mahmutlar Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonda yaşlı kadının evine balkon kapısından girilerek müdahale edildi.
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