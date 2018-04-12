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Alanya'da yaşlı adamın evini soyan firari hırsız polisten kaçamadı 

Alanya’da girdiği evden maddi değeri yüksek birçok eşya çalan hırsız polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

Alanya'da yaşlı adamın evini soyan firari hırsız polisten kaçamadı 

Alanya’da girdiği evden maddi değeri yüksek birçok eşya çalan hırsız polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

12 Nisan 2018 Perşembe 16:25
Alanya'da yaşlı adamın evini soyan firari hırsız polisten kaçamadı 
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, 4 aydır İsviçre’de olan Abdullah İ., (78), geçen 1 Nisan günü Saray Mahallesi Taşçı Ali Sokak’ta bulunan Gül Apartmanı’ndaki evine geldiğinde soygunu fark ederek, polise bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, maddi değeri yüksek birçok eşya çalındığı evde parmak izi çalışması yaparak hırsızın yakalaması için soruşturma başlattı. Soruşturma derinleştiren ve parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlık şüphelisinin Savaş K. (38), olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında takibe aldıkları Savaş K.’yi Damlataş Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinde Adıyaman Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesince ‘Ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma’ ve ‘cezaevine yasak eşya sokmak’ suçlarından  hakkında yakalama kararı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 12.04.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Gül ApartmanıHırsızAlanya
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