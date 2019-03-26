Alanya'da yaşlı adamı elektirikli bisiklet canından etti

MEHMET AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, 18 Mart 2019 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Cikcilli Mahallesi'ndeki evine gitmek için Mustafa T.’nin kullandığı elektrikli bisiklete yolcu olarak binen 67 yaşındaki Önder İç, evine 100 metre kala bisikletten düştü. Ardından evine giden Önder İç, olaydan bir gün sonra fenalaşması üzerine Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan İç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 21:55