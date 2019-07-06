Alanya'da yaşlı adam uyuşturucudan tutuklandı! Gözyaşları sel oldu

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekiplerince uyuşturucu operasyonunda yakalandıktan sonra tutuklanan 60 yaşındaki şüphelinin kızı mahkeme kapısında ağlayınca kendiside ağlayarak cezaevine gitti 

Alanya'da yaşlı adam uyuşturucudan tutuklandı! Gözyaşları sel oldu
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekiplerince istihbari çalışmalarda Elikesik Köyünde bir aracın içerisinde uyuşturucu olduğunun tespit edilmesi üzerine 07 HYN 62 plakalı otomobil takibe alındı. Otomobil Elikesik kavşağında durdurularak yapılan aramada 50 gram Kubar esrar, 1 adet hassas terazi, iki poşet halinde 225 gram esrar ve çok sayıda kilitli boş poşet ele geçirilirken otomobil içerisindeki 60 yaşındaki Arif B., ve 45 yaşındaki Ercan E., yakalanak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken otomobil içindeki malzemelere el konuldu. Alanya İlçe Jandarma komutanlığında ifadeleri alınan  Arif B., ve Ercan E. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme  tarafından Ercan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken Arif B.ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan tutuklandı. Mahkeme kapısında babasının tutuklandığını gören kızı ağlamaya başlayınca şüpheli  Arif B. de gözyaşlarını tutamadı ve Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gözyaşları ile götürüldü.

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