Alanya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mehmet AL

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan Murat Bolat'ın uzun süre evinden çıkmaması üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle eve girdi. Polis, içeride Bolat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Bolat'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bolat'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.