Alanya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Murat Bolat, evinde cansız bulundu.
ASAYİŞ 08.12.2019, 20:02
Mehmet AL
ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan Murat Bolat'ın uzun süre evinden çıkmaması üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle eve girdi. Polis, içeride Bolat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Bolat'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bolat'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.
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