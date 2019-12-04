Alanya'da yaşlı adam çıktığı ceviz ağacından düştü! Ağır yaralı

Mehmet AL

OLAY, dün saat 16.30 saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bahçesindeki çeviz ağacına çıkan Veli Serdar, dengesini kaybederek toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına yakınları koştu. Ağır yaralanan Veli Serdar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ALKÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.