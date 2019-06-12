Alanya'da yaşayan yaşlı adam serinlemek için girdiği denizde boğuldu

OLAY, dün saat 08.30 sıralarında Antalya’nın Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edilirken, sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin, Alanya’da yaşayan işçi emeklisi Hüseyin Uludağ olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Uludağ'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SAHİLDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Uludağ'ın, suda boğulma sonucu değil, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Uludağ'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Alanya'ya getirildi. Hüseyin Uludağ'ın cenazesi yarın Payallar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.







Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 16:35