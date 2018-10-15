Alanya'da yanlış tedavi kurbanı oldu! Hala komada!

ALANYA Metro Kavşağı'nda geçen 12 Eylül'de, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi Halis Urhan ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın, iddiaya göre saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan'ın ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi'ne sevki istendi.,

KAS ZARLARI KOL BOYUNCA YIRTILDI

Alanya Başkent Hastanesi'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, saat 07.00 sıralarında operasyondan çıktı. Yakınlarına "Düşük bir nabız var" denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı belirlenerek Urhan'a 16 Eylül'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi, ancak nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edildi. Ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtıldı ancak yapılan bu işlem nedeniyle açık yaralar çoğaldığından enfeksiyon riski ortaya çıktı. Kas yırtıklarını dikebilmek için de ödemin azalması beklenmeye başlandı.



ENFEKSİYON KAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI



27 Eylül'de pansuman sırasında damarı yırtılan Gamze Uğurlu Urhan'ın Alanya Başkent Hastanesi'nde plastik cerrah olmaması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ertesi gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında yer bulunarak hastanın sevki yapıldı. Bu arada Gamze Uğurlu Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Urhan'ın 30 Eylül'de yapılan muayenesinde, koldaki atardamarın tıkandığı belirlendi. 30 Eylül'de iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılarak Gamze Uğurlu Urhan yoğun bakıma alındı. 2 Ekim'de yoğun bakımda beyin kanaması geçiren Gamze Uğurlu Urhan, komaya girdi. Beyin kanamasından sonra sağ kol için uygulanan tedaviden vazgeçildi ve bu kolun ampute edileceği belirtildi.



ŞUUR SEVİYESİ GLASGOW 3

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Gamze Uğurlu Urhan'ın koma halinin devam ettiği belirtildi. Eşinin 2 Ekim'de yoğun bakımda beyin kanaması geçirdiğini ve ardından komaya girdiğini kaydeden Halis Urhan, "Eşim o gün akşam saatlerinde ağır bir beyin kanaması sonucu 'glasgow 3' seviyesine (hastanın şuur seviyesi) gelmiş" dedi. Eşinin bu halde ameliyata alındığını anlatan Halis Urhan, "Beyin kanamasının en ağır safhasına yoğun bakımda ulaşıyor. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Daha erken müdahale edilebilirdi diye düşünüyorum. Bir hastanın yoğun bakımda beyin kanaması geçirmesi ve erken müdahale edilmemesi soru işaretleri oluşturdu. Erken müdahale olsa belki de eşim şu an ağır koma halinde olmayacaktı" diye konuştu. Beklemekten başka bir şey yapamadıklarını kaydeden Halis Urhan, "Bu arada beyin kanamasından sonra kol için uygulanan tedaviden vazgeçildi. Çünkü beyin kanamasını artıracak sebeplerden biri kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı kesilip kol tedavisi bırakılınca kolda dolaşım durdu. Kolda morarma başladı, ampute edilecek çizginin oluşması bekleniyor. Ampute edileceği günü bekliyoruz. Eşimin, annemizin bir an önce sağlığına kavuşup eve dönmesini bekliyoruz. Kızım onu çok özlediğini söylüyor. Ümidimizi kesmedik, bekliyoruz" dedi.

