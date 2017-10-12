'Alanya'da yangının izleri silinecek'

2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde başlayarak Gazipaşa sınırına kadar uzanan orman yangınını da işaret eden Eroğlu, yaptığı açıklamada, yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılacağını belirtti.

İzmir'in Bayındır ilçesi Lütuflar Köyü civarında 25 Temmuz'da çıkan, rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının 4 uçak, 9 helikopter, 126 arazöz ve 12 dozer ile söndürüldüğünü, yangında binlerce ağaç ve 806 hektarlık orman alanının zarar gördüğünü anımsattı. Yangından hemen sonra orman teşkilatı tarafından hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, yanan ağaçların enkazının alandan temizleme çalışmalarına başlandığını aktaran Eroğlu, 40 kişilik kesim ekibinin 4 iş makinesiyle vardiyalar halinde çalıştığını, yangın alanındaki çalışmaların 2,5 aydır aralıksız sürdüğünü belirtti.

1,5 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Kasım ayı sonuna kadar sürecek çalışmalar ile sahanın fidan dikimlerine ve tohum atımına hazır hale getirileceğini söyleyen Eroğlu, "Yangın sahasında çalışmaların tamamlanmasının ardından ise alana çam fıstığı, servi, kızılçam ve badem gibi türlerden oluşan toplam 1,5 milyon fidan dikilecek. Ayrıca alana fidan tohumları da serpilerek yangının izleri silinecek." dedi. Bayındır'da yaşanan yangının bütün ülkeyi üzdüğünü ifade eden Eroğlu, orman teşkilatının alevleri söndürmek için büyük bir çaba gösterdiğini dile getirdi. Eroğlu, "Yangın ekiplerimiz aynı gün o bölgede 4 orman yangını ve 3 kırsal alan yangınına da müdahale etmesine rağmen 18 dakika gibi kısa bir sürede bu yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu bu yangın söndürüldü fakat rüzgarın da etkisiyle 806 hektarlık bir alan zarar gördü." diye konuştu.

'ORMANLAR TEKRAR AĞAÇLANACAK'

Yanan ormanlık alanların bir metrekaresinin bile farklı bir amaçla kullanılamayacağını vurgulayan Bakan Eroğlu, şunları kaydetti: "Bayındır'daki zarar gören alanı da tekrar ağaçlandıracağız. Fidan dikim için sahanın hazırlanmasının ardından bu fidanlar toprakla buluşacak ve arazide fidanlar yeniden yeşerecek. Alanda yapılan çalışmaları görmek isteyenler orada yapılan çalışmaları gidip görebilirler. Bayındır'da olduğu gibi yine bu yıl Menderes'te, Alanya'da, Muğla-Menteşe'de, Kütahya-Domaniç ve Balıkesir-Ayvalık'ta meydana gelen yangınların izlerini silmek için harekete geçtik, orada da ağaçlandırma çalışmalarına başlıyoruz. Bu yıl içerisinde yanan alanları tekrar ağaçlandıracağız."

