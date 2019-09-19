Alanya'da yangın yürekleri ağza getirdi
Alanya'da yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü
ASAYİŞ 19.09.2019, 13:42
EDİNİLEN bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi, Gümüşler Caddesi’ndeki civarından çok sayıda evlerin bulunduğu çalılık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Sigara izmaritinden olacağı tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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