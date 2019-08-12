Alanya'da yangın paniği! Sahil büfesi alevlere teslim

Mehmet AL

Alanya'daki yangın bugün akşam saatlerinde Alantur mevkkindeki sunny world otele ait kapalı olan büfede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye müdürlüğü ekiplerince müdahele etti büfede çıkan yangını kısa sürede ve etrafa sıçramadan söndürüldü. yanan büfe kullanılamaz hale gelirken büfenin yangın çıkış sebesi ise araştırılıyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.