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Alanya'da yangın paniği! Sahil büfesi alevlere teslim

Alanya'da Alantur mevkiindeki bir otelin sahildeki kapalı olan büfe yanarak kül oldu.  

ASAYİŞ 12.08.2019, 19:09 12.08.2019, 21:55 Enes Subaşı
Alanya'da yangın paniği! Sahil büfesi alevlere teslim
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Kestel'de sahil büfesi alevlere teslim
Kestel'de sahil büfesi alevlere teslim

Mehmet AL
Alanya'daki yangın bugün akşam saatlerinde Alantur mevkkindeki sunny world otele ait kapalı olan büfede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye müdürlüğü ekiplerince müdahele etti büfede çıkan yangını kısa sürede ve etrafa sıçramadan söndürüldü. yanan büfe kullanılamaz hale gelirken büfenin yangın çıkış sebesi ise araştırılıyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

#Kestel #sahil büfesi #Alantur
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