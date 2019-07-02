Alanya'da yangın paniği!

BUGÜN saat 16.30 sıralarında binanın en üst katında çıkan yangın nedeniyle Alanya çarşısı bir anda duman altında kaldı. Sıcak havanın da etkisiyle giderek artan yangın için olay yerine 4 itfaiye aracı geldi ve onlarca itfaiye personeli ile yangına müdahale edildi.

Yangın ekipler tarafından kısa süre içerisinde söndürülerek kontrol altına alınsa da binanın en üst katı ve çatı kısmı tamamen yanarak küle döndü. Yangın anında binada bulunan vatandaşlar panikle binayı terk ederken, olayda talihsiz bir kaza yaşanmadı ve kimse yara almadan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Çarşı merkezinde yaşanan yangın sırasında onlarca meraklı kalabalık toplanarak yangını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 18:07