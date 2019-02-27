Alanya'da yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da Mahmutlar Mahallesi'nde Menderes Bulvarı üzerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, içinde 5 kişinin olduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 88 adet yeşil renkli Ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 5 kişiden 3 kişi Yasin Ç., Veli U., ve Hüseyin Y., Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ercan E.(34) ile Ali Y.(23) Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.