Alanya'da yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Narkotik ekiplerince içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi

Alanya'da yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da Mahmutlar Mahallesi'nde Menderes Bulvarı üzerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, içinde 5 kişinin olduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 88 adet yeşil renkli Ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 5 kişiden 3 kişi Yasin Ç., Veli U., ve Hüseyin Y., Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ercan E.(34) ile Ali Y.(23) Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.

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