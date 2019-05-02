Alanya'da yakalanan zehir tacirleri adliyede

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği’nin ortaklaşa yapmış oldukları çalışmalarda Gaziantep’ten Alanya’ya uyuşturucu metamfetamin maddesi getirileceği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Murat İ. (31), Hasan Y. (31), Yılmaz S. (22) ve Agah K.’yi (33) durdurarak üst araması yaptılar. Yapılan aramalarda Yılmaz S.’nin üzerinden 3 gram metamfetamin maddesi, Agah K.’nin üzerinden 5.5 gram metamfetamin maddesi, Agah K.’nin Oba Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 3 parça halinde 85 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 93.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat İ., Hasan Y., Yılmaz S. ve Agah K. hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan ifadeleri alındıktan sonra bu gün adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 12:15