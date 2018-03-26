Alanya'da yakalanan terör zanlıları Antalya’da

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Operasyonu aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları, PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde 'Sözde Akdeniz-Ege Açılımı' kapsamında faaliyet yürütüp, ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ile yataklık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin Alanya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Perihan Y., Abdullah Ö., Nurcan Ö., Mehmet K., Fatih Ş., Neval K. ile Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Şirin F., Kenan Y., Deniz A., Abdurrahman A. ile Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Bilal B. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 kişiden Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Bilal B. tutuklanırken, sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Alanya’daki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise dün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne götürüldüler.