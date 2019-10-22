Alanya'da yakalanan firari cezaevine konuldu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, cezaevi firarisi Gökhan T.’nin Saray Mahallesi’nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Şüpheli şahsı takibe alan Asayiş ekipleri, Gökhan T.’yi bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.Asayiş Büro Amirliğine götürülen cezaevi firarisi Gökhan T.’nin yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) 2017 yılında cezaevinden firar ettiği, toplam 10 ayrı suçtan aranmasının olduğu, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 2, 6136 SKM muhalefet suçundan 6, ve1 basit yaralama suçundan 1 dosyası olduğu ve hakkında kesinleşmiş toplam: 24 yıl 3 ay ve 26 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahısın yapılan üst aramasında ise 1 adet Glock marka tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek, ayrıca 20.5 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, Asayiş Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından bu sabah Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi