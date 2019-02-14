Alanya'da yakalanan FETÖ zanlısından ilginç ifade

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Alanya’da yakalanan sanık eski Binbaşı Okan K, savunmasında darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi Şube Müdürü olarak görev yaptığını ifade etti. Okan K., 15 Temmuz'da Kara Havacılık Komutanı olan müşteki Hakan Atınç'a bir konu hakkında hazırladıkları raporu sunduğunu, sonrasında da rapor üzerinde tek başına çalışmaya devam ettiğini belirtti. Sabah saatlerinde karargah önünde, içinde bir asker olan araca bindiğini ve oradan uzaklaştığını anlatan Okan K., biraz dolaştıktan sonra Etlik'teki bir alışveriş merkezinden bisiklet alıp bisikletle Alanya’ya kadar gittiğini anlattı. Okan K., Alanya'da kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındığını ifade etti. Sanık Okan K., darbenin başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra bisikletle Ankara'dan Alanya'ya kaçışına ilişkin "Şehrin kaotik ortamından kurtulup biraz sakinleşmek istedim. Kendi canımı kurtardım ve kimsenin canına kastetmedim” diye konuştu.

