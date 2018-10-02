Alanya'da yakalanan eski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandı

- Mehmet AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde yapılan GBT sorgusunda 672 KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen Çetin Ç. Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3'üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yaptığı, FETÖ-PYD Terör Örgütü soruşturma kapsamında arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Emniyet Müdürü Çetin Ç, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'ne teslim edildi. Emniyet müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından Alanya Adliyesi'nde SEGBİS yoluyla ifadesi alınan Emniyet Müdürü Çetin çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:27