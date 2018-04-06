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Alanya'da yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Alanya'da 'Silahlı saldırı' olarak bildirilen olay, polisin cezaevi firarisi operasyonu çıkmıştı. Yapılan operasyonla yakalanan cezaevi firarisi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı

Alanya'da yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Alanya'da 'Silahlı saldırı' olarak bildirilen olay, polisin cezaevi firarisi operasyonu çıkmıştı. Yapılan operasyonla yakalanan cezaevi firarisi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı

06 Nisan 2018 Cuma 16:30
Alanya'da yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerinde bir süredir izini sürdüğü cezaevi firarisini tespit etti. Polisin 'Dur' ihtarı ve silah çekmesi üzerine firari kaldırımda yere yattı. Firari ardından üç sivil polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Bu anları gören bazı vatandaşlar olayın bir silahlı saldırı olduğunu düşündü. Ardından olay yerine gelen bir sivil polis aracına bindirilen firari, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Firarinin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. Firarinin "Yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmit Cezaevi'nde yatarken firar eden Burak E. (22) olduğu öğrenildi. 
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi Burak E. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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