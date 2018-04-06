Alanya'da yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerinde bir süredir izini sürdüğü cezaevi firarisini tespit etti. Polisin 'Dur' ihtarı ve silah çekmesi üzerine firari kaldırımda yere yattı. Firari ardından üç sivil polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Bu anları gören bazı vatandaşlar olayın bir silahlı saldırı olduğunu düşündü. Ardından olay yerine gelen bir sivil polis aracına bindirilen firari, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Firarinin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. Firarinin "Yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmit Cezaevi'nde yatarken firar eden Burak E. (22) olduğu öğrenildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi Burak E. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.