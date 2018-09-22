Alanya'da yakalanan 6 çete üyesi tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çok sayıda ev ve iş yerine 13 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 8 kişi gözaltına alınan. Naci K, İsmet H, Erden K, Raşit K, Hüseyin Ş, Erdal D, Metin A. ve Fikret A’nın gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız Browning marka tabanca ve biri fişek yatağında olmak üzere toplam 12 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Baretta marka tabanca ve 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Sigsauer marka tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilmişti. Olayla ilgili aranan 2 şüpheli 17 Eylül tarihinde Numan T. Antalya’da, Selçuk .D. ise Muğla’da operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra Alanya'ya götürüldüler. yakalanan 10 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Adliye'ye sevk edilenlerden Fikret A. Savcılıkca ve Erdem K, Selçuk D.ve Numan T. Adli Kontrol şartıyla serbest kalırken. Naci K, Raşit K, Metin A, İsmet H, Erdal D, ve Hüseyin Ş, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 00:49