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Alanya'da yakalanan 4 uyuşturucu tacirinden 1'i tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken metamfetaminle yakalanan 1 kişi tutuklanarak Alanya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Alanya'da yakalanan 4 uyuşturucu tacirinden 1'i tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken metamfetaminle yakalanan 1 kişi tutuklanarak Alanya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
Alanya'da yakalanan 4 uyuşturucu tacirinden 1'i tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları istihbarı çalışmalarda Kızlarpınarı Mahallesi'nde ikamet eden H.Ş., H.U. ve Ö. Ö. isimli şahısların ikamet ettiği evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiler alınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri baskın düzenledi. Satışa hazır vaziyette fişekler halinde (18 Fişek) toplamda daralı 110 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, poşetler içerisinde daralı 25 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, 1 adet Suboxone ibareli hap ele geçirildi. Evde yakalanan H. Ş., H.U. ve Ö.Ö. üç şüpheli yakalanarak göz altına alındı.
NARKOTİK UYUŞTURUCU SATICISINI GECE YAKALADI 
Alanya İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlileri yapmış olduğu çalışmalarda Z.A. B. isimli şahsın doğu ilinden temin edeceği uyuşturucu maddeler ile Alanya'ya geleceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu maddeleri Alanya'da piyasaya süreceği yönünde bilgiler alınması üzerine narkotik görevlileri çalışma başlattı. Dün sabah saat 03.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde yakalanan şüpheli Z.A.B  yapılan üst aramasında daralı 25 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli  Z.A.B Narkotik ekiplerince  yakalanarak göz altına alındı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan  toplam 4 kişi H.Ş,H.U.,Ö.Ö.,ve Z.A.B.,Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.Ş.,H.U.,ve Ö.Ö nöbetçi mahkemece denetimli serbestlik cezasıyla serbest kalırken, 25 gram metamfetaminle yakalanan zanlı Z.A.B. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 14:10
Anahtar Kelimeler:
MetamfetamUyuşturucuAlanya
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