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Alanya'da yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı

Alanya'da kendilerini döviz bürosu işletiyoruz diyen 3 kişilik dolandırıcı çetesi asayiş ekiplerince yakalandı.Adliyeye sevk edilen 3 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildiler 

Alanya'da yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı

Alanya'da kendilerini döviz bürosu işletiyoruz diyen 3 kişilik dolandırıcı çetesi asayiş ekiplerince yakalandı.Adliyeye sevk edilen 3 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildiler 

28 Eylül 2017 Perşembe 09:23
Alanya'da yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı
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Haber:Mehmet AL

ANTALYA'DA fotoğrafçılık yapan bir kişi, Alanya’da 3 bin 500 TL değerindeki fotoğraf makinesini satmak isterken dolandırıldı. İddiaya göre A.K., makinesini almak isteyen 3 kişiyle iletişime geçti. Kendilerini döviz bürosu işletmecisi olarak tanıtan şahıslar, hastanede olduklarını belirterek makineyi M.D.K.’nın işlettiği çiğköfteciye bırakarak parasını döviz bürosundan almasını istedi. Şüpheliler daha sonrada M.D.K.’yı arayarak kendisini döviz bürosu sahibi olarak tanıttı ve kendisine gelecek fotoğraf makinesini teslim almasını istedi. Makinesini söylenen adrese bırakarak parasını almak için döviz bürosuna giden A.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polisle işbirliği yapan A.K., dolandırıcılarla telefonla konuşarak bir iddia bayisinde buluştu. Bu sırada iddia bayisine baskın düzenleyen polis, dolandırıcılık yapan Selahattin B. (43), Osman U.(30) ve İsmail S.’yi(34) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 dolandırıcı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 11:11
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf MakinasıFotoğrafçılıkDolandırıcıAlanya
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