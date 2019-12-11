Alanya'da yağışlı hava kaza getirdi

ALANYA istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan otomobil, kırmızı ışık ihlali yapmasıyla önünde seyir halinde olan ve kavşaktan dönmeye hazırlanan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan araçlarda bulunanların yaralanmaması yüreklere su serperken olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza hakkında tutanak tuttu. Kaza maddi hasar ile atlatıldı.