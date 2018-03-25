Alanya'da villada çıkan tartışma kanlı bitti! 4 yaralı

EDİNİLEN ilk bilgilere göre Demirtaş, Akdeniz Mahallesi'nde bulunan villayı yeni satın aldıkları öğrenilen 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönen kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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