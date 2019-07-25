Alanya'da vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtı

DÜN akşam saatlerinde Yeni Çevreyolu Üzeri Ticaret Lisesi Kavşağında 07 NZL 37 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Durmaz'a plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Vicdansız otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.Durmaz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ise kaça sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Durmaz

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 12:23