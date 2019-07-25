Alanya'da vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtı

Alanya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobil, motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Durmaz adlı vatandaşa çarparak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Durmaz, hastaneye kaldırılırken vicdansız sürücüyü arama çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

Alanya'da vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtı
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DÜN akşam saatlerinde Yeni Çevreyolu Üzeri Ticaret Lisesi Kavşağında 07 NZL 37 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan  Mustafa Durmaz'a plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Vicdansız otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.Durmaz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ise kaça  sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Durmaz

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 12:23
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