Alanya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptıları çalışmalarda Alanya girişi Yat Limanı mevkiinde yolcu otobüsünden inen ve şüphe üzerine durdurulan 38 yaşındaki şüpheli Erhan E.,'nin üstünden 5 parça halinde toplam daralı ağırlığı 11 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirilirken şüpheli Erhan E., Manavgat Side bölgesinde bulunan ikametinde yapılan aramada daralı ağırlığı 62 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli Erhan E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.