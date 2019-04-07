Mehmet AL
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan Elbeği Koçkar, dün saat 16.00 sıralarında fenalaştı. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Elbeği Koçkar'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Elbeği Koçkar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Elbeği Koçkar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Alanya'da üzen haber: Otel çalışanı kalbine yenildi
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Elbeği Koçkar (55) iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Mehmet AL
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