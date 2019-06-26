Alanya'da uyuşturucuyla yakalanan tekneci hakkında karar verildi!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmada İskele bölgesinde B.K. isimli teknede F.Z. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgileri edinilmesi üzerine dün akşam saat 22.30 sıralarında bahse konu tekne takibe alınmaya başlamış ve bir müddet sonra T.A. isimli şahsın tekneye gelerek şüpheli F.Z. isimli şahıs ile bir müddet görüştükten sonra ayrılmasının görülmesi üzerine, T.A. isimli şahıs Barış Manço parkı girişinde durduruldu. Yapılan kontrolde at yarışı kuponuna sarılı vaziyette 1,68 gram Skunk maddesi ele geçirilirken F.Z. isimli şahsa ait olan B.K. isimli teknede yapılan aramada 6,30 gram Skunk maddesi ve ikametinde yapılan aramada 2,08 gram Skunk ele geçirildi. T.A. isimli şahıs, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, serbest kalırken şüpheli F.Y., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 11:03