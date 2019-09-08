Alanya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kardeş tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Faruk S. (28) ve kardeşi Kamil S.’nin (25) ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün saat 22.00 sıralarında şüphelilerin Güllerpınarı Mahallesi, Seheryeli Sokak üzerindeki evine baskın düzenlendi. Baskında adreste bulunan Faruk S. gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 parça halinde 47.35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Kamil S. isimli şüphelinin evden çanta ile ayrıldığını tespit etti. Tespit üzerine ekipler kısa sürede Kamil S.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise şüphelinin çantasından 2 kilo 65 gram skunk çıktı. Gözaltına alınan 2 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. İki kardeş tutuklandı