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Alanya'da uyuşturucuya rekor ceza: 108 yıl...

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında ceza yağdı

ASAYİŞ 01.11.2019, 16:22 01.11.2019, 23:45
Alanya'da uyuşturucuya rekor ceza: 108 yıl...
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Mehmet AL - ÖZEL HABER
ALANYA 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan 9 şüpheli ile birlikte avukatları hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

CEZA YAĞDI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karar duruşmasında mahkemeye gelen sanık yakınlarını salon dışına çıkartıldı. Mahkeme heyeti 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından şüpheli A.S.'ye 15 yıl hapis ve 30 bin TL, A.Ö'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL, H.K'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL, H.S 10 yıl hapis ve 20 bin TL, İ.A'a 18 yıl 9 ay hapis ve 37 Bin 500 TL, K.A.12 yıl 6 ay hapis ve 25 Bin TL, Ş.A. 15 yıl hapis 30 Bin TL T.Ö. 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL, ve V.T. 12 Yıl 6 ay hapis ve 25 Bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldılar.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Haziran sabahı 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda polisin sorumluluk bölgesinde S.A., A.Ç., E.Ü., A.U., M.T.A., M.E., O.S. ve A.A.; jandarmanın bölgesinde ise V.T., İ.A., H.Ş., A.Ö., Ş.A., A.S., H.K., K.A. ve T.Ö. gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31,35 gram eroin, 641,15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13,2 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeğiyle bunlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli jandarma ve emniyette işlemlerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

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