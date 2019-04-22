Alanya'da uyuşturucuya geçit yok! Bu kez kargoyla gönderildi

MEHMET AL
ALANYA Emniyet Müdürlüğü’nün, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Hacet Mahallesi 602. Sokak’ta bulunan bir kargo firmasının şubesinden çıkarak şüpheli hareketler sergileyen 24 yaşındaki Enes Y. isimli şahsın elinde bulunan kargo paketinde arama yapıldı. Pakette 4 paket halinde 183 gr skunk maddesi, dijital hassas terazi ve 17 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatına istinaden Enes Y. isimli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tahkikat evrakı düzenlendi. Şahsın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 18:41