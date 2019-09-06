banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da uyuşturucuya geçit yok

Alanya'da park halindeki araçta yapılan aramada uyuşturucu hap, metamfetamin ve eroinle birlikte 2 kişi suçüstü yakalandı

ASAYİŞ 05.09.2019, 21:58 06.09.2019, 23:21
Alanya'da uyuşturucuya geçit yok
banner404

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Oba Mahallesi, Hacıkadiroğlu Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobil içinde arama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine yapılan aramada araç içerisinde bulunan Berkan A.'nın üzerinden 2 adet Lyrica hap, araç içerisinde ise 4 adet Lyrica hap, 0,60 gram metamfetamin, 2,75 gram eroin maddesi ele geçirildi. Otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan Fikret U. ve Berkan A. gözaltına alındı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Berkan A. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aracında hap, metamfetamin ve eroinle yakalanan Fikret U. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

#Uyuşturucu #asayiş #Alanya
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 05:02
Güneş 06:25
Öğle 13:01
İkindi 16:37
Akşam 19:27
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545