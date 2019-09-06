Alanya'da uyuşturucuya geçit yok

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Oba Mahallesi, Hacıkadiroğlu Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobil içinde arama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine yapılan aramada araç içerisinde bulunan Berkan A.'nın üzerinden 2 adet Lyrica hap, araç içerisinde ise 4 adet Lyrica hap, 0,60 gram metamfetamin, 2,75 gram eroin maddesi ele geçirildi. Otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan Fikret U. ve Berkan A. gözaltına alındı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Berkan A. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aracında hap, metamfetamin ve eroinle yakalanan Fikret U. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.