Alanya'da uyuşturucuya geçit verilmedi

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alanya’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 40 yaşındaki Levent Y., Alanya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerce takibe alındı. Levent Y.’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin etrafında araştırma yapan polis, şüpheli şahsın evine bir kişinin girdiğini gördü. Eve girdikten 20 dakika sonra çıkan şahsı durduran ve üst aramasını yapan polis S. Ü. (35) adlı şahsın üzerinde 0,24 gram eroin maddesi ele geçirdi. Daha sonra Levent Y.’nin evinde arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Gözaltına alınan şüphelilerden S. Ü., hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Levent Y. hakkında ise, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı. Levent Y., bugün adliyeye sevk edilecek.

POLİSİ GÖRÜNCE YERE ATTI

Dün saat 17.00 sıralarında Saray Mahallesi, Stad Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ise polis, durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu. Motosikletle seyir halindeyken durdurulan şahısların kimlik tespitini yapan polis, şahıslardan birinin Bilal Ş. (22) olduğunu belirledi. Polise Turgut Barcın adına düzenlemiş kimlik beyan eden diğer şahısın ise gerçek kimlik bilgilerinin Batuhan Turan Y. (22) olduğu tespit edildi. Bilal Ş. isimli şahsın üst aramasında suç unsuruna rastlanmazken; Batuhan Turan Y.’nin motordan indiği sırada yere 2 parça halinde 3,4 gram eroin maddesi attığı belirlendi. Bilal Ş., hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem başlatılarak serbest bırakırken; Batuhan Turan Y. hakkında “Resmi belgede sahtecilik” ve “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem başlatıldı. 2 şühelilerden Adliye'ye sevk edilen Levent Y. nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, eroin maddesiyle yakalanan Batuhan Turan Y. nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 16:18