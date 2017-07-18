Alanya'da uyuşturucuya darbe

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gece 00.30 sularında Saray Mahallesi'ndeki bir araçta uyuşturucu satıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Narkotik ekipleri, 48 plakalı bir otomobilde yaptıkları inceleme sonucu, araçta bulunan A.A. (21) ve M.E.'nin (22) otomobilde uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. Otomobilde yapılan aramada 5 fişek halinde satışa hazır 20 gram esrar, 28 ekstazi hap, 8 adet cep telefonu ve 1.200 TL ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. A.A. ve M.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.