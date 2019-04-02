Alanya'da uyuşturucuya darbe: 2 kişi yakalandı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonda Kızlarpınarı Mahallesi Yunus Emre Caddesi Çıtırım Pastanesi önünde şüphe üzerine durdurulan 78 SB 736 plakalı araç içerisinde bulunan Serkan D.'nin üzerinden 0,26 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Serkan D. sorgusunda Murat Ç. isimli şahsa 50 TL verdiğini ve Murat Ç.'nin de bu para karşılığında Eroin maddesini alarak kendisine getirdiğini söyledi. Aynı gün Murat Ç. de ekipler tarafından yakalandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Serkan D. “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan Murat Ç. hakkında ise “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan işlem yapıldı. Her ikisi de adli makamlara sevk edilecek.