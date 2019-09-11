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Alanya'da uyuşturucuya bir darbe daha

Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişi alıcılarıyla birlikte yakalandı

ASAYİŞ 09.09.2019, 23:28 11.09.2019, 10:28
Alanya'da uyuşturucuya bir darbe daha
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EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Hüseyin D. (29) ile ondan uyuşturucu alan Uğur A. (27) alışveriş sırasında yakalandı. Satıcı Hüseyin D.ve alıcı Uğur A.'nın üst aramasında metamfetamin ele geçirilirken Uğur A. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Hüseyin D. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla adliyeye sevk edilecek.

#uyuşturucu ticareti
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