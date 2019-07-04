Alanya'da uyuşturucuya af yok! Sanıklara ceza yağdı

Mehmet AL

ALANYA'da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 11 sanıktan 3’ü beraat ederken yaşı küçük olan 1 kişinin ise 10 yıl hapis cezasıyla tahliyesine karar verilirken 8 sanık ise toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası ve 111 bin 340 TL adli para cezasına çarptırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ilçe genelinde yapılan çalışmalarda teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 4 Nisan 2018'deki operasyonlarda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan A., Ertan Ç., Uğur G.,Mustafa K., Erce Ö.,Hamza A., Tolga E.,İrfan A.,Yunus Ö.,Uğur Ö.,ve S.S.Ç.Ö.U., Turgay A., ve Can Ş., gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 90 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra 6 Nisan sabahı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 2 kişi serbest bırakılırken 11 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Tutuklu yargılanan 11 sanık Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıkarken zanlıların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti 'uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan Ertan Ç.'a 10 yıl hapis ve 20 bin TL, Uğur G'e 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL, Erce Ö'e 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL, Hamza A'a 10 yıl hapis ve 16 bin 660 TL, Tolga E'e 10 yıl hapis ve 20 bin TL, Uğur Ö'a 12 yıl 6 ay hapis ve 20 bin 820 TL, ve SSÇ Ö.U'a ise 10 yıl hapis ve 13 bin 880 TL adli para cezası vererek tahliyesine karar verirken. Ramazan A., Mustafa K., Yunus Ö. ise beraatine karar verdi. Duruşmanın ardından 7 sanık tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.